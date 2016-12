Politiet: – Det er fortsatt glatt!

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

SNØ OG IS: Det er kolonnekjøing over Haukelifjell fredag morgen, samt snø og isdekke på veiene oppover i fylket og på fjellet. Bildene viser (fra venstre) E134 Røldalstunnelen vest, E134 Haukeli og E134 Vinje. (Foto: Statens vegvesens webkamera) KOLONNE: Kombinasjonen vind, snø og dårlig sikt betyr stengte fjelloverganger og kolonnekjøring. Torsdag kveld var det kolonnekjrøing over Haukelifjell på E134. Det kan være lurt å sjekke værmeldinger før du reiser, og ta deg god tid i juleutfarten. (Foto: Kyrre Lien / NTB SCANPIX) OBS-varsel fra Meteorologisk institutt Vanskelige kjøreforhold i Nordland på torsdag. Vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge torsdag og fredag. Sørvest sterk vind på kysten av Nord-Trøndelag. Vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge

Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark: Torsdag og fredag vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge pga vind, snø og snøfokk.

Vestlandet og Sør-Trøndelag: Torsdag og fredag vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge pga vind, snø og snøfokk.

Nord-Trøndelag: Fra natt til torsdag sørvest sterk kuling og periodevis liten storm på kysten

Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten: Torsdag stedvis vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene på grunn av vind, snø og snøfokk. Det er glatt på Telemark-veiene fredag. Over fjellet er det kolonnekjøring på grunn av uvær. 23.12.2016 kl 07:42 (Oppdatert 08:28)

Nils Skumsvoll

Tlf: 35 54 32 08 Elisabeth Hvitsten

Nils Skumsvoll

Tlf: 35 54 32 08 Elisabeth Hvitsten

Tlf: 35 54 32 22 Dagen i dag er en av de store bulkedagene i løpet av året, og politiet ber folk være føre var. På Twitter skriver de følgende melding på morgenen lille julaften: – Stress ned! Senk skuldrene og sørg for å ha 100 % kontroll til enhver tid. Julehilsen fra Politiet i Telemark. Også torsdag gikk politiet ut med tilsvarende melding hva angår glatta, som følge av kraftig rengnvær natten i forveien. Kuldegradene har imidlertid sørget for at det ikke er nevneverdig bedre på veiene fredag morgen. Oppfordring: Stress ned. Senk skuldrene og sørg for å ha 100 % kontroll til enhver tid. Julehilsen fra politiet i Telemark. — Politiet Telemark (@polititelemark) 23. desember 2016 Obs-varsel Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for en rekke fylker på grunn av den forventede julestormen (se varselet i faktaboks). Når det i tillegg er meldt om en god del nedbør i lavere strøk, betyr det at nedbøren kommer som snø på fjellovergangene. Kombinasjonen vind, snø og dårlig sikt betydde stengte fjelloverganger og kolonnekjøring på flere strekninger torsdag kveld. Ved 22-tiden torsdag var riksvei 13 over Vikafjellet, fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol og fylkesvei 51 over Valdresflya stengt, opplyser Vegvesenet. På riksvei 7 over Hardangervidda og europavei 134 over Haukelifjell var det sent torsdag kveld kolonnekjøring, mens riksvei 52 over Hemsedalsfjellet ble åpnet for fri ferdsel. Skal du på langtur i dag eller i morgen? Følg med på Statens vegvesens trafikkmeldinger her Uvær fredag Fredag morgen er det kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell, på strekningen Vågslidtunnelen - Liamyrane bom. Det er kolonnekjøring på grunn av uvær. Ifølge Statens vegvesen ble det kolonnekjøring klokken 06.27 fredag morgen, og dette gjelder på ubestemt tid. Vær obs på snø- og isdekke i Brunkebergkrysset - Haukelikrysset. Bulkedagen Bulkedagen har de siste årene vekslet mellom bittelillejulaften og lillejulaften. Det skriver Dnb. – Bare på disse dagene regner vi med nesten 1500 skader dagen til en kostnad på rundt 25 millioner kroner. 23. desember kollideres det 76 prosent mer enn de andre dagene i løpet av året. I forhold til andre dager i desember er det over 56 prosent flere kollisjoner den 23. desember, og det smeller oftest mellom klokken tolv og fem på dagen. Da skjer en av tre trafikkulykker på årets bulkedag. 56 prosent av ulykkene den 22. desember skjer i byer, opplyste selskapet da den berømte bulkedagen ble omtalt i fjor.