Politiet etterlyser vitner. Utelukker ikke at brannen er påsatt. PÅSATT: Politiet ser ikke bort fra at boligbrannen på Heistad er påsatt. (Foto: Nils Skumsvoll) MULIG PÅSATT: Politiet mistenker at brannen på Heistad er påsatt. (Foto: Nils Skumsvoll) RYKKET UT: Brannmannskaper fra både Skien og Porsgrunn rykket ut til brannen. (Foto: Nils Skumsvoll) UBEBODD: Det bor ingen folk i huset som begynte å brenne. (Foto: Nils Skumsvoll) Nødetatene har rykket ut etter å ha fått melding om brann, og brannvesen og politiet er på stedet. 01.01.2017 kl 21:55

Tlf: 35 54 32 08 Både Skien og Porsgrunn brannvesen rykket ut på det som skal være en bygningsbrann i Lundedalen på Heistad. Det er et ubebodd hus som brenner, som ligger nær marka, og brannvesenet holder nå på med slukningsarbeid. Innsatsleder i politiet, Sondre Dahl, sier til Varden at det ikke er usannsynlig at denne brannen er påsatt. - Vi ser ikke bort fra at denne brannen er påsatt, og derfor ønsker vi vitneobservasjoner, hvis noen har sett bevegelser i området, sier han. Det gjøres søk med hundepatrulje i området. Ambulanse rykket også ut til brannen på Heistad, men ble kjapt sendt i retur. Brannen utgjør ingen fare for liv eller skade på andre bygninger. annonse annonse