Politiet frigir navnet på personen som døde Dødsfall i Odinsgate: Politiet sperret av Odinsgate 10 etter at en mann ble funnet død. (Foto: Torbjørn Tungesvik) annonse Det var Andre Vollen fra Skien som ble drept i Odinsgate. 10.07.2017 kl 12:09

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

Det skriver politiet i en pressemelding.

– Avdøde er identifisert og er en mann fra Skien i 30-årene. Pårørende er varslet, skriver politiet i pressemeldingen.

Ble funnet død

Politiet sier at de i samråd med de pårørende går ut med navn på den avdøde.

Det er Andre Vollen f. 1980. fra Skien.

– Politiet fortsetter i dag mandag 10.07.17 med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Avdøde obduseres i dag. Videre gjennomføres det flere vitneavhør og andre undersøkelser. Saken etterforskes bredt, og politiet har mottatt flere interessante opplysninger som vi følger nærmere opp. Det er fremdeles nødvendig av hensyn til etterforskningen å være tilbakeholden med detaljer for å redusere risikoen for påvirkning av vitner eller andre involverte. Det er foreløpig ingen som er pågrepet eller siktet i saken. Dersom publikum sitter på informasjon, ber vi om at politiet kontaktes på telefon 02800, heter det i pressemeldingen.

Varden oppdaterer saken.