Politiet har bilder av mannen som utløste boligalarmer i Porsgrunn annonse Politiet ber om tips etter at en mann ble sett ved tre bolighus onsdag. 26.07.2018 kl 09:50

Mannen utløste to boligalarmer og ble også fanget av et overvåkningskamera. Bildet er likevel så utydelig at politiet ikke gjenkjenner personen og ber derfor om tips fra folk som kan ha sett noe.

Utløste alarm

Det er overvåkningsbilder fra et bolighus i Humlebakken i Porsgrunn som viser mannen. Innbruddsalarmen i huset ble utløst. Det kom også meldinger om forsøk på innbrudd i Østvedthagen og Grønlivegen.

En mann, som hadde på seg en ryggsekk, ble sett. Mulig han var i bar overkropp og shorts.