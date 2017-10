Politiet henlegger sanduttaksaken HULL: De fjernet ikke bare en grusrygg, men lagde et krater. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Politiet har ikke tilstrekkelig kunne bevise eventuelle lovbrudd i forbindelse med uttaket av sand i sandtaket på Geiteryggen. Saken blir dermed henlagt. 24.10.2017 kl 13:55

Det var 1. mars 2017 at Politiet opprettet en undersøkelsessak rundt sanduttaket på Geiteryggen flyplass i Skien.

Det skjedde etter flere medieoppslag om at det er tatt ut for mye sand i forhold til tillatelsen gitt av kommunen.

I en pressemelding opplyser politiet at de er ferdig med etterforskningen av saken.

« Sett hen til de strenge beviskrav som gjelder i norsk strafferett henlegger politiet undersøkelsesaken» skriver politiadvokat Svein Folkestad

Misforhold

«Ut fra opplysningene i saken legges de til grunn at det er tatt ut for mye sand i forhold til tillatelsen gitt av kommunen.

Det legges i midlertid til grunn at det ikke foreligger misforhold av stor betydning mellom uttatt masse og det som er fakturert kommunen i denne perioden. Hvordan misforholdet har oppstått har ikke etterforskingen bragt på det rene» .

Sammenblanding av roller

«Det ses flere kritikkverdige forhold i den kommunale saksbehandlingen. Det har vært en sammenblanding av roller i Skien kommune, og det har vært uklarheter både i søknadsprosessen og i den videre kontroll med tiltaket, uten at dissse uklarhetene kan sees å medføre straffeansvar for kommunen eller enkeltpersoner i dette tilfellet. Straffeansvar finnes heller ikke bevist for de andre aktørene i denne saken» .