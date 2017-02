Politiet: – Huset kommer til å brenne helt ned

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

BRENNER NED: Huset i Farrisvegen brenner helt ned. (Foto: Hanne Findal)

En enebolig i Porsgrunn er fullstendig overtent. De som bor der er ikke hjemme. 04.02.2017 kl 10:58 (Oppdatert 12:58)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Nødetatene rykket ut til en boligbrann i Farrisveien i formiddag. – Huset vil trolig brenne helt ned, brannvesenet konsentrerer seg om å redde tilstøtende bygninger på eiendommen, tvitrer politiet. Da brannvesenet kom fram var huset helt overtent. De hadde fått beskjed om at det ble oppbevart både ammunisjon og gassbeholdere i boligen. – Da forsøkte de ikke å ta seg inn, ettersom det ikke var folk i huset, sier operasjonsleder Ole Jørgen Lund. SNART NEDBRENT: Nesten bare pipa som står igjen Foto: Hanne Findal Nesten nedbrent Klokken 12.00 er huset allerede nesten nedbrent, melde Varden fortograf på stedet. Bare pipa og halve huset står igjen. Nå gjenstår bare etterslukking av huset som er helt tapt. – Vi avslutter på stedet, slukking pågår fortsatt, tvitrer politiet. Brannårsaken er ukjent, saken etterforskes videre. Tomt hus Politiet har vært i kontakt med huseeier, som har bekreftet at det ikke er noen hjemme. To hunder har blitt reddet ut av det brennende huset. De sto i en hundegård ved et uthus, som brannvesenet nå prioriterer å redde. Huset ligger på grensa mot Vestfold, ikke så langt fra Oklungen. – Huseier er i følge naboer bortreist, sier operasjonsleder Ole Jørgen Lund. BRENNER: Det brenner i en enebolig i Farrisvegen. Foto: - Porsgrunn, Farrisvegen nå: Meldt om brann i enebolig, nødetatene på veg. — Politiet Telemark (@polititelemark) 4. februar 2017 Varden oppdaterer