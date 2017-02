Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Politiet: – Ikke slipp henne inn! Politiet advarer mot mulig svindel i Skien etter at en eldre kvinne ble forsøkt lurt fredag kveld. 17.02.2017 kl 19:30

Martin Øyvang

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Ifølge operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt var det en kvinne på rundt 25 år som banket på døra til den eldre kvinnens bolig i Bjørntvedtvegen på Kjørbekk. – Hun hevdet at hun skulle lese av strømmen i boligen, men hun hadde ingen id på seg som kunne bekrefte dette. Den eldre kvinnen skjønte heldigvis at dette ikke var en ekte kontrollør, og hun åpnet ikke døren. Hun ringte heller til sin familie, som igjen kontaktet oss, sier Røilid. Han ber folk være påpasselige med å ikke invitere fremmede inn i huset uten at man har avtalt det på forhånd. – Hvis andre får denne kvinnen på døra så må oppfordringen være å ikke slippe henne inn. Det er ingen som leser av strømmen på denne måten lenger, og det virker i hvert fall merkelig at noe sånt skal skje på en fredag kveld, sier Røilid.