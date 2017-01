Politiet:– Ingen fare for spredning til bygninger i nærheten

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

SISTE: Brannvesen og politi er på stedet og brannen er slukket. Ingen spredning til bygninger i nærheten, melder politiet på Twitter. Bilen står parkert i Dalsbygdveien. – Den står parkert i nærheten av et hus, men vi vet ikke noe mer om spredningsfaren ennå, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt. – Skien Brannvesen reiser på bilbrann med fare for spredning, Dalsbygdvegen, Skien, tvitrer 110 Telemark Varden oppdaterer