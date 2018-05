Politiet kom over bil som hadde kjørt av vegen annonse Politiet kom over en bil som stod i grøfta i Skien med begge airbaggene utløst. 13.05.2018 kl 21:15 (Oppdatert 21:15)

Jonas Fossing

Like før klokken 21.00 meldet politiet på Twitter at de hadde kommet over en bil som hadde kjørt av vegen på Telemarksvegen i Skien.

— Begge airbaggene foran var utløst og en mann i slutten av tenårene bosatt i Bamble ble påtruffet på stedet, skriver politiet på Twitter.

I følge politiet fremstod mannen som beruset, samtidig som han hevdet han var alene.

Politiet gjorde et søk med hundepatrulje, og mannen ble fremstilt for nødvendige prøver.

Han ble også anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, opplyser politiet.