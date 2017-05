Politiet må fortsatt vente med å avhøre skadd mann FUNNET MED HODESKADER: Det var i dette området i Porsgrunn sentrum at mannen ble funnet. Blodsøl antyder at han lå et stykke bak den bakerste av de parkerte bilen på bildet. (Foto: Torbjørn Tungesvik) annonse Mannen i 60-årene som ble funnet alvorlig skadd på asfalten i Porsgrunn natt til tirsdag, er såpass hardt skadd at politiet ikke har fått avhørt han. 04.05.2017 kl 09:54

Det sier etterforskningsleder ved Grenland politistasjon, Kjetil Langbach, til Varden torsdag.

– Foreløpig har han ikke vært i noen tilstand til å bli avhørt. Derfor vet vi lite om hva som har skjedd, sier Langbach.

Kjørt til sykehus

Det var litt over klokken halv to natt til tirsdag 2. mai at mannen ble funnet liggende på en asfaltert vei, tydelig hardt skadd.

Han ble tatt hånd om av ambulansepersonellet som raskt ankom stedet, og ble etter kort tid kjørt til sykehuset i Skien. Der ble det konstatert at han hadde pådratt seg alvorlige hodeskader.

Utelukker ikke vold

Politiet har snakket med noen vitner og fått inn noen tips i saken. Langbach kan ikke utelukke at noe kriminelt har funnet sted.

– Det er foreløpig ingen opplysninger som antyder at han er utsatt for vold, men vi kan ikke utelukke dette. Samtidig kan det også bare ha vært en ulykke. Avhøret av mannen og hans forklaring blir viktig, sier Langbach.