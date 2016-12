Politiet: – Om bikkja stikker av i kveld, kan det bli en dyr dagen derpå

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

BLIR TATT I VARETEKT: Hundr på vidvanke blir fote plukket opp av lovens lange arm om eier ikke melder seg innen rimelig tid. Det kan svi på pungen dagen derpå. (Foto: Scanpix) Det forteller politiet i Telemark, som har fått flere meldinger om hunder på vift nyttårsaften. 31.12.2016 kl 21:00 (Oppdatert 21:24)

Nils Skumsvoll

Nils Skumsvoll

Tlf: 35 54 32 08 Hunder har det som kjent med å bli skremt av høye smell, og nyttårsaften er definitivt intet unntak. – Vi har fått flere meldinger om hunder som er ute på egenhånd. Om eierne ikke henter dem selv, kan det bli dyrt å få den tilbakelevert i morgen, advarer politiets operasjonsleder Ole Kamben til Varden. LES OGSÅ: Brannvesenet har allerede fått sitt første oppdrag nyttårsaften Det er ulike lokale aktører, blant andre Grenland bilberging og Hjelp 24 som rekvireres om politiet får inn meldinger om hunder som er midlertidig ivaretatt av privatpersoner. – Det koster minimum 1390 kroner om noen av firmaene vi bruker skal ta vare på hundene over natta. Pass uansett godt på hundene deres i kveld, er Kambens budskap årets siste dag.