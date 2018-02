Politiet ønsker tips i savnetsak: Har du sett noe i eller ved denne bilen? BER OM TIPS: Den savnedes bil ble funnet parkert ved Ælvespeilet. Politiet ber nå folk som kan ha gjort observasjoner i og ved bilen onsdag og torsdag denne uken om å ta kontakt. (Foto: POLITIET) annonse Politiet ber om tips fra folk som kan ha sett noe i og ved bilen til 83-åringen som er meldt savnet. 04.02.2018 kl 16:51 (Oppdatert 17:20)

– Politiet i Telemark ber publikum som har gjort observasjoner i og ved bilen til den savnede 83 åringen om å kontakte politiet på 02800. Bilen stod parkert ved bryggekanten utenfor kulturhuset Ælvespeilet. Tidsrommet som er aktuelt er fra onsdag 31.januar ca. klokken 1330 til torsdag morgen.

Det skriver politioverbetjent Tore Wilhelm Grindem ved operasjonssentralen Telemark i en pressemelding søndag ettermiddag.

Bilen funnet ved Ælvespeilet

Bildet viser bilen til den savnede mannen, og hvor den ble funnet parkert nedenfor Ælvespeilet i Porsgrunn sentrum. Her vet politiet at den ble parkert i 13.30-tiden onsdag, men hvor den 83 år gamle mannen har tatt veien er uvisst.

– Det er gangvei i området, og vi håper derfor publikum kan ha gjort observasjoner, sier Grindem.

Han sier at en teori er at mannen kan ha falt i elva.

– Det ble gjort grundige søk på land i går. Vi kan ikke se helt bort i fra at han har tatt veien andre steder, men føler oss sikre på at han ikke er på at han ikke er på land i det området søket foregikk i går. En teori er at han kan ha havnet i vannet, og vi søker da etter en antatt omkommet person, sier han.

Det har ikke blitt lett aktivt ute i dag, men i morgen vil politiet samle trådene fra etterretningen og vurdere hvordan søket vil foregå videre.

– Det ble søkt mye med dykkere lørdag, og nå kan det være aktuelt å bruke sonar, for eksempel, sier Grindem.

Stort søk lørdag

Mannen, som er fra Skien, ble meldt savnet av sin familie som var urolige da de ikke hadde fått tak i han på noen dager.

Leteaksjonen ble igangsatt natt til lørdag. I nattestimene lette politiet på land, samt med dykkere og båt på elva ved Ælvespeilet.

Søket ga ingen resultat. Like etter klokken 8.30 lørdag morgen mobiliserer politiet og Røde kors til leteaksjonen igjen.

Gjennom lørdagen lette mannskap fra Røde Kors, politihunder og politiet har fra Osebro til Porsgrunnsbrua på land, mens dykkere har søkt i elva fra Ælvespeilet til «Øya i elva».

Redningskøyter og politihelikopter har også bistått i søket.