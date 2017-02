Politiet oppdaget husbrann i natt - pågrep to menn

Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Vil ikke si stort Operasjonsleder Jan Olaf Jansen i politiet er svært sparsommelig med opplysninger i saken. – Rundt midnatt kom vi fram til en bolig på bakgrunn av undersøkelser politiet har gjort, sier han. Huset var ikke overtent, men det var synlige flammer, ifølge Jansen. Avhør i dag Brannvesenet kom kjapt til stedet og fikk kontroll på brannen. Jansen ønsker verken å oppgi alder på de to mennene, eller si om de er kjent for politiet fra før. – Vi ønsker ikkke å gå ut med flere opplysninger akkurat nå. Etterforskningen pågår fortsatt, sier han. Begge mennene er i arrest. De skal forklare seg i avhør i dag. Også flere vitneavhør i saken skal gjennomføres i løpet av dagen.