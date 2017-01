Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Politiet: – Person fastklemt mellom bil og vegg

Nødetatene er på vei til Sauherad tirsdag morgen.

10.01.2017 kl 08:15 (Oppdatert 08:18)

Elisabeth Hvitsten

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

Like etter klokken 08.00 melder Telemark-politiet at nødetatene rykker ut til Nordagutu i Sauherad.

– En person fastklemt mellom bil og vegg, tvitrer operasjonsleder i politiet.

Artikkelen oppdateres.