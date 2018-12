Politiet rykket ut etter melding om person som gikk med kniv i hovedgate annonse Politiet melder at det er et par som har hatt en krangel. 14.12.2018 kl 09:04 (Oppdatert 09:05)

Eirik Haugen

Ingen personer er skadd, men en kniv er tatt i beslag. Meldingen fra Storgata på Notodden kom inn til politiet like etter 08.30.

Rolig på stedet

– Politiet i kontakt med to personer etter melding om at en person er observert med en kniv i Storgata. Det er rolig på stedet og ingen personer er skadd. Det er et par som har hatt en krangel. Kniven tatt i beslag, melder politiets operasjonsleder.