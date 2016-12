Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Politiet: – Se opp for buss med motorstopp
27.12.2016 kl 14:01

Eirik Haugen

Eirik Haugen
Tlf: 35 54 32 30
Det er politiet i Telemark som melder at en turbuss har fått motorstopp på E134.
Står i sving
Bussen har fått motorstopp i en uoversiktelig kurve på E-134, ca 100 meter før Høgåskrysset - mot Kongsberg.
Vær oppmerksom, melder politiet.