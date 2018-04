Politiet startet å lete- da kom barna hjem av seg selv annonse Politiet ba om tips etter at to 9-åringer hadde lagt ut på tur på egenhånd tidligere i kveld. 24.04.2018 kl 21:07 (Oppdatert 21:38)

Jeanette Høie

Tlf: 918 11 986

Det var i 21.00-tiden at politiet ba om tips etter at to barn på Gimsøy i Skien hadde vært borte i et par timer.

– Det er snakk om en gutt og en jente som var på besøk hos besteforeldrene sine på Gimsøy i Skien. Barna har vært borte siden klokken 19.00. De er etnisk albanske, meldte politet på Twitter.

Få minutter etter at meldingen var sendt ut kom barna tilbake på egenhånd.

– Da er ungene tilrette, de kom tilbake selv. Alt vel, twitrer politiet.