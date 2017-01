Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Politiet tok lappen fra 88-åring

Politiet har tatt lappen fra en 88 år gammel mann, etter kollisjon på E134 på Notodden. 06.01.2017 kl 09:58 (Oppdatert 10:31)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 35 54 32 25 – 88-åringen skulle svinge av fra E134, inn på Merdevegen mot Maxbo. Han krysset motgående kjørefelt og kolliderte med en bil han hadde vikeplikt for, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt. Fire personer er sendt til legevakta for sjekk etter kollisjonen. Kolliderte ved Maxbo Bilene kolliderte ved Maxbo, melder politiet. – En av bilene kom kjørende i Merdevegen og overholdt ikke vikeplikten da den kjørte ut på E134. Så langt er det ingen ting som tyder på alvorlige personskader. Begge bilene har så store skader at de må taues bort fra stedet, tvitrer politiet. Varden oppdaterer annonse annonse