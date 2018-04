Politiet vil ha kontakt med tre personer som kan ha sett denne bilen etter drapet på Notodden ØNSKER HJELP: Politiet ønsker tips dersom noen har sett denne sølvfargete VW Sharan på Notodden eller området rundt i tidsrommet lørdag ettermiddag 7. april til søndag kveld 8. april. (Foto: Politiet) TIPS: Politiet ønsker tips. Alle observasjoner av denne bilen og person i tilknytning til denne er interessante. (Foto: Politiet) annonse Politiet tror den drapssiktede 53-åringen kjørte 150 mil og drepte ekskona. Nå etterlyser politiet flere vitner som kan ha observert bilen på Notodden. 30.04.2018 kl 15:36 (Oppdatert 16:02)

Eirik Haugen

Politiet har tidligere etterlyste vitner som kan si noe om bevegelsene til mannen som er siktet etter drapet på småbarnsmoren Houda Lamsaouri (38).

Nå ber de tre menn melde seg for politiet. De tre kan ha viktige opplysninger, sier etterforskningsleder Bjørn Flåta hos politiet.

Skal ha stått ved bil

Flåta sier det særlig er tre personer de gjerne vil komme i kontakt med.

– Det første tilfelle dreier seg om to mørkhuda menn som sto utenfor en rød personbil utenfor Heddalsveien 46 mellom 18 og 19 søndag ettermiddag den 8.april. Bilen sto parkert på fortauet ved den såkalte Tregården. Vi ønsker kontakt med personene som vitner, sier Flåta.

Han sier de også søker en annen person.

– Vi søker kontakt med en person som gikk på fortauet mellom Spar Heddalsveien og den gamle bybrua i det samme tidsrommet, altså mellom 18 og 19 søndag. Dette dreier seg om en mann med det vi beskriver som et nordisk utseende, sier Flåta.

Han sier de tre personene kan ha gjort observasjoner som er viktige for politiet i etterforskningen av saken.

Ber flere melde seg

Politiet opplyser også at de gjerne vil høre fra andre personer som kan ha sett bilen den sikta har brukt.

– Det dreier seg om observasjoner av bilen i tidsrommet fra lørdag 7.4 klokka 19 til søndag 8.4. Alle ting som er sett kan være viktig for politiet og vi ber derfor alle melde fra til politiet på Notodden på 02800, sier Flåta.

Bilen er en sølvfarget Volkswagen Sharan. Bilen tilhører den drapssiktede mannen. Politiet mener han har kjørt fra Harstad til Notodden.

– Mannen har i avhør erkjent at han var på Notodden, at han oppsøkte kvinnen, at det oppstod en situasjon mellom dem som førte til at hun døde og at han deretter dro fra Notodden, har politiet tidligere opplyst.

Mannen har så langt nektet straffskyld.