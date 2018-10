Politistasjonen i Skien evakuert – eksplosiver levert på døra EVAKUERT: Deler av politistasjonen på Myra i Skien er evakuert. (Foto: Martin Øyvang) EVAKUERT: Folk på politistasjonen blir evaluert. (Foto: Fredrik Nordahl) JOBBER : Det jobbe nå med å avklare situasjonen med granaten på politihuset i Skien. (Foto: Martin Øyvang ) PÅ STEDET: Politistasjonen i Skien er sperret av etter at en mann leverte inn eksplosiver i skranken på døra. (Foto: Fredrik Nordahl ) annonse Grenland politistasjon i Skien ble evakuert onsdag etter at en mann leverte inn en bøtte med en granat i resepsjonen. 31.10.2018 kl 14:29 (Oppdatert 15:37)

Politistasjonen på Myra i Skien ble onsdag evakuert. Grunnen er at det har blitt levert inn eksplosiver på vakta på politistasjonen. De ansatte ble sendt ut, og deler av bygget ble sperret av.

Leverte inn eksplosiver

Meldingen om dette kom rett før klokken 14.30 onsdag ettermiddag.

– Det er noen som har levert inn eksplosiver på politihuset i Skien. Dette er eksplosiver som noen har funnet og tatt med for å levere inn til politiet. Når man finner eksplosiver skal man ringe til politiet og holde seg unna stedet der det er funnet. Da sendes enten politiet eller bombegruppen til forsvaret, sier oppdragsleder i Sør-øst Thorleif Rustad til Varden.

Granat

Varden får opplyst at det dreier seg om en gammel granat.

– Det er en form for granat, og vi har hatt tett dialog med bombegruppa. De har sagt at de ansatte bør holde seg unna til de får uskadeliggjort den. Det er bare uheldig at den er der den er, og den bør være i fred sier bombegruppen. De er på vei fra Oslo, og så fort de er på plass vil vi få avklart situasjonen.

Det er uklart om bombegruppa kommer til Skien for å bistå eller om det vil bli brukt video for å avklare situasjonen.

Slipper snart inn

Snart kan de ansatte ved politihuset slippe inn i deler av bygget. Det jobbes nå med å sperre av rom og områder i nærheten av granaten. Og de venter på bombegruppen for ytterligere avklaring.

Det er gjort vurderinger hvor langt unna de ansatte kan være, og hvor i bygget det kan være sikkert å være. De ansatte kan fortsette å jobbe i de delene av politihuset det er trygt.

Arresten ikke berørt

– Innsatsleder har tatt vurderinger sammen med bombegruppa. Det er blitt vurdert veggtykkelser, avstander osv med tanke på granaten og dens effekt. Deler av bygger er klarert for bruk. Arresten er ikke berørt da der er det solide og tykke vegger. Vi har ikke måttet finne noen andre løsninger for dem som sitter i arresten.