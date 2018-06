Porsgrunnsmann banket opp i Skien annonse En porsgrunnsmann ble utsatt for vold under en bytur i Skien natt til fredag. 08.06.2018 kl 06:16

Fredrik Nordahl

Tlf: 971 04 504

Det var rett før kl. 02 at politiet fikk melding om at en mann i 20-årene hadde blitt utsatt for vold. Da politi og ambulanse kom til stedet var det kun den fornærmede og noen forbipasserende som var der. Fornærmede ble så fraktet til legevakten for behandling.

Hva som har vært årsaken til at situasjonen oppsto er foreløpig litt uklart. Mannen hadde blitt påført hodeskader.

– Det har vært noen diskusjoner eller krangling i forkant. Vi har avhørt fornærmede, og han var klar da vi snakket med ham, sier operasjonsleder Anne Meyer.

– Vitner har også forklart at fornærmede lå på bakken og at de først ikke fikk kontakt med ham, legger hun til.