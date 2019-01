Porsgrunnstunnelen er åpen igjen annonse Porsgrunnstunnelen retning fra Vallermyrene var torsdag ettermiddag stengt grunnet tekniske problemer. 17.01.2019 kl 16:16 (Oppdatert 16:29)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Porsgrunnstunnelen retning fra Vallermyrene var stengt grunnet tekniske problemer torsdag ettermiddag.

Dette meldte vegtrafikksentralen avdeling sør på Twitter klokken 16.15 torsdag.

– Vi har ikke helt fått oversikt over hva det er, men vi har mottatt en feilmelding. Vakta er på vei ut for å sjekke det nå. Vi fikk meldingen for ca 23 minutter siden, og det er mannskaper på stedet som dirigerer trafikken, sier trafikkoperatør hos vegtrafikksentralen til Varden.

Bare en halvtime senere var feilen løst og tunnelen åpen for trafikk igjen.