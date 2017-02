Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Porsgrunnstunnelen er stengt annonse En bil har fått stans i Porsgrunnstunnelen. 17.02.2017 kl 07:33

Nils Skumsvoll

Tlf: 905 75 767 Det er politiet som melder dette på Twitter fredag morgen. En bil har gått om for bensin, og sperrer for trafikken midtveis i tunnelen. annonse annonse