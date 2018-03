Promillekjøring, knuffing og amper stemning annonse To 19-åringer ble anmeldt for å ha kjørt bil i påvirket tilstand etter å ha kjørt inn i en annen bil som sto parkert på Rauland Skisenter. 30.03.2018 kl 08:11 (Oppdatert 08:38)

Rett før midnatt meldte vitner i fra til politiet om mistanke om promillekjøring.

– Det var en 19 år gammel jente og en 19 år gammel gutt som ble observert da de kjørte bil ved skisenteret i Rauland. De kjørte blandt annet inn i en annen bil som sto parkert, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt, til Varden.

Bilen som sto parkert fikk mindre skader.

– Disse to er anmeldt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Det er uklart hvem som kjørte så de blir begge siktet for forholdet. Videre etterforskning vil klargjøre mer, sier Røilid.

Fikk beskjed om å forlate puben

Politiet fikk også melding om amper stemning på en pub på Gaustadblikk i natt.

– Klokken 01.30 ble to menn i 20-årene bortvist fra puben. Det skal ha vært knuffing og amper stemning. De fikk muntlig pålegg om å forlate stedet, sier Røilid.