Promillekjørte i sentrum – det gikk galt

Martin Øyvang

På Notodden i sekstiden lørdag morgen fikk politiet melding om at det skjedd en utforkjøring med bil. – Det var en bil som kjørte av veien og ut i grøfta, sier operasjonsleder Tor Ragnar Steffensen i Sør-Øst politidistrikt. Var full En patrulje ble sendt til stedet for å sjekke om alt sto bra til med sjåføren. – Det gjorde det for for så vidt, men han fikk et lite forklaringsproblem da han luktet alkohol. En prøve ble tatt og det viste seg at han var beruset. Han blir siktet for promillekjøring, sier Steffensen. Spyttet på politiet Også tidligere på natta måtte politiet på Notodden rykke ut til sentrum. Da for å håndtere en mann som skapte bråk. – En patrulje dro til stedet for å snakke med mannen. Han slo seg vrang og spyttet blant annet på den ene av polititjenestemennene. Dermed endte natten i vår arrest og han blir anmeldt for ordensforstyrrelse, sier Steffensen. Ellers i natt måtte politiet ta med seg én person til arresten både i Porsgrunn og Bø på grunn av ordensforstyrrelse.