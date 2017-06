Protester kan stoppe byggingen av 160 boliger Anne Løvseth: Anne Løvseth (Foto: Arkivfoto) annonse – Vi er veldig imot at det bygges gangbro, sier velforening. 08.06.2017 kl 09:29 (Oppdatert 09:41)

Eirik Haugen

Det er TA som melder dette torsdag.

Avisa skriver at velforeningen er sterkt imot et forslag fra rådmannen i Porsgrunn. Rådmannen vil ha en gangbro over jernbanelinja gjennom før det kan bygges 160 boliger, noe velforeningen er sterkt imot.

Strid om brua

– Fordelen med en gangbro er kortere byggetid, få inngrep på annen manns eiendom og langt lavere kostnader og usikkerhet, skriver kommunalsjef Øistein Brinck i saken.

Det har vært utredet muligheten til å bygge en undergang, men nå ser kommunen på mulighetene for å bygge en bru. Det har i lang tid vært planlagt bygging av 160 boliger, men en slik utbygging krever at en jernbaneovergang i bydelen må stenges.

Prisen for en undergang blir anslått til rundt 50 millioner kroner, mens en gang- og sykkelbro er anslått til 10 millioner kroner.

Varsler klage

– Vi er veldig imot at det bygges gangbro. En slik løsning vil ikke bli universelt utformet, og den utelukker dermed folk i rullestol. Dessuten mener vi en slik høy bro ikke blir pen, sier Anne Løvseth i Osebakken vel til TA.

– Vi mener kommunen trenger en dispensasjon fra Fylkesmannen for å bygge en overgang. Det er trist hvis dette stopper opp planene for Osebakken park. Men det er en undergang som har vært planen fra dag én. Kommunen kan ikke trekke seg når prisen kommer på bordet, sier Løvseth til TA.