Ras over Bratsbergbanen annonse Et ras over toglinja sørger for at togene mellom Porsgrunn og Nordagutu er innstilt. 26.03.2018 kl 06:22 (Oppdatert 06:48)

Fredrik Nordahl

Tlf: 971 04 504

NSB melder på sine nettsider at det er gått et ras, slik at togene som går på Bratsbergbanen er innstilt.

Omfanget av raset er ukjent.

Operasjonsleder hos politiet i Telemark, Aadne Røilid, er ikke gjort kjent med hendelsen.

– Nei, vi har ikke fått melding om noe ras, opplyser han.

For reisende med Bratsbergbanen vil det bli satt opp alternativ transport.

Bane Nor opplyser til NRK Telemark at det det gikk et steinras mellom Valebø og Skien natt til mandag.

Foreløpig vet ikke Bane Nor hvor lang tid det tar før man får ryddet etter raset. I første omgang må man vurdere hvordan ytterligere rasfare ligger an, før man kan gå i gang med ryddingen.

Geologer skal på befaring mandag formiddag.