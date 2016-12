Raymond (30) tok opp jakten på biltyven selv KOSTE SEG PÅ ISEN: Raymond Steinbach og stesønnen Per Ståle Aune lot ikke den dramatiske hendelsen stanse dem fra å reise på skøyteisen i Skien Fritidspark. (Foto: Martin Øyvang) annonse Hvordan skal man reagere når man plutselig ser sin egen bil kjøre av gårde med en tyv bak rattet? For Raymond Steinbach ble valget enkelt. 19.12.2016 kl 21:36 (Oppdatert 19.12.2016 kl 21:48)

Martin Øyvang

Tlf: 35 54 32 03

For Raymond Steinbach ble mandagskvelden litt mer spennende enn planlagt, da en frekk tyv stakk av med Volvoen på Bakken.

– Jeg hadde akkurat startet den fordi stesønnen min og jeg skulle reise bort for å stå på skøyter i Skien Fritidspark. Så gikk jeg ut av den og bort til firmabilen, som sto 25 meter unna, for å hente noe. Plutselig hørte jeg at noen ga gass og plutselig så jeg at bilen kjørte av gårde, sier Steinbach.

Les også: Så tyven stikke av med bilen – eieren la seg på hjul

Han trodde først at det kunne være samboeren som kjørte av gårde med den, men han skjønte raskt at dette rett og slett var et biltyveri.

– Jeg reagerte spontant og kastet meg inn i firmabilen og kjørte etter. Det tok ikke lang tid før jeg tok igjen bilen, sier han.

Tok sjansen og raste forbi

Biltyven holdt god fart, men Steinbach lå hele veien på hjul.

– Da vi nærmet oss Hjellen tok jeg sjansen og raste forbi. Deretter skar jeg inn foran bilen, gikk ut raskt ut, åpnet døra på bilen vår og dro den kvinnelige tyven ut, sier Steinbach.

Politiet kom raskt til stedet og pågrep kvinnen som er i 30-årene. Hun mistenkes for ruskjøring og blir anmeldt for forholdet.

Får skryt av politiet

Operasjonsleder Lene Nordbø skryter av Steinbachs håndtering av situasjonen.

– Han gjorde ikke noe overilt og holdt rolig på kvinnen til vi kom fram. Så han gjorde alt rett, sier Nordbø.

Steinbach gir også politiet skryt.

– De var veldig flinke til å håndtere situasjonen da de kom fram, sier han.

– Ungene betyr alt

Steinbach er veldig glad for at ikke samboerens barn satt i bilen da den ble stjålet.

– Da hadde jeg garantert reagert mye hardere mot kvinnen og sikkert kjørt inn i bilen for å få stanset den. Bilen er tross alt bare en gjenstand, men ungene betyr alt, sier han.

Han synes det er trist at ikke folk kan ha tingene sine i fred utenfor huset.

– Folk er frekke!