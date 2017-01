Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Reddet seg ut av brennende enebolig VOLDSOMT: Da brannvesenet kom frem, var huset innhyllet i røyk. (Foto: Andreas Soltvedt) En person reddet seg ut da en enebolig tok fyr i Lunde torsdag. 26.01.2017 kl 14:47 (Oppdatert 15:39)

Martin Øyvang

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Brannvesen, politi og ambulanse rykket torsdag ettermiddag ut til en husbrann i Lunde. – Det er brann i en enebolig i Suvdalvegen. Bø og Lunde brannvesen rykket ut, opplyser både politi og brannvesen. Reddet ut Da brannvesenet kom frem til stedet var eneboligen innhyllet i røyk. – En person er reddet ut og tilsynelatende uskadd. Vedkommende blir ivaretatt av helsepersonell, opplyser politiets innsastleder på stedet, Bjørn Olav Eilefstjønn til Varden. Operasjonsleder Terje Pedersen i Sør-Øst politidistrikt sier at det er en mann i 40-årene som har kommet seg ut. – Jeg kan bekrefte at han ikke skal ha blitt skadet, og heller ikke pustet inn mye røyk, sier Pedersen. Ukjent årsak Brannvesenet satte raskt i gang med å få slukket brannen. – De skal ha kontroll nå, og vil bedrive etterslukking utover ettermiddagen og kvelden. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, sier Pedersen.