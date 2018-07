Redningsaksjon avblåst - mulig savnet har kommet til rette KUNNE IKKE FORKLARE: Mannen som befant seg i båten kunne ikke gi politiet en god forklaring på hvorfor eiendeler tilhørende en kvinne var i båten. (Foto: Ragnhild Johansen) annonse Den mulige redningsaksjonen Langesund er avblåst. Den mulig savnede har kommet til rette. 17.07.2018 kl 14:06 (Oppdatert 15:24)

– Personen er nå gjort rede for, tvitrer politiet.

– Vi var ikke sikre på om det var en eller to personer i båten, men nå er det avklart. Saken er avblåst som mulig redningsaksjon, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt.

Klokken 12.20 fikk politiet melding om et mulig sykdomstilfelle i en båt utenfor Langesund.

Både ambulanse og politi rykket ut.

– Ambulansepersonellet og politipatruljen kom raskt i kontakt med båtfører, en mann i 30-årene. Det ble raskt mistanke om beruselse og ikke sykdom, sier operasjonsleder Kjell Reidar Johansen i Sør-Øst politidistrikt.

En eller to ombord?

Etter det Varden kjenner til var båten under slep av en annen privatbåt da redningsmannskapene kom til. På det tidspunktet var meldingen klar på at det var to, antatt bevisstløse, om bord i båten.

Ifølge politiet fikk de først melding om at to personer befant seg i båten, men da de ankom båten var det bare en person i den.

– Det foregår etterretning for å finne ut om det var en eller to personer i båten. Det er informasjoner som trekker i begge retninger, sier redningsleder Kjetil Hagen på Hovedredningssentralen.

Kvinne savnet?

– I båten ble det funnet eiendeler, blant annet klær, tilhørende en kvinne, som ikke er gjort rede for. Mannen som befant seg i båten var ikke i stand til å svare på hvor mange som har vært i båten, og hvor andre personer eventuelt har tatt veien. Vi følger opp dette og Hovedredningssentralen er på saken, sier Johansen.

Foreløpig har de ikke satt inn noe aktivt søk etter den mulig savnede, som kan være en kvinne.

Røde Kors-båten var først på stedet. Den ligger i Skjelsvik båthavn med døgnberedskap, og var ute på ulykkesstedet på tolv minutter. Røde Kors rykket ut i utgangspunktet ut på et førstehjelpsoppdrag. Båten ble deretter tauet i land, med mannskap ombord. Ambulanse og politi ventet på kaia i Langesund.