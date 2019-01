Regjeringen vil fjerne NRK-lisensen NRK: (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix) annonse NRK-lisensen skal bort og all mediestøtte samles i én ordning. Det er planen til den nye flertallsregjeringen med Høyre, Frp, Venstre og KrF. 18.01.2019 kl 13:14

Høyre, Frp, Venstre og KrF ønsker å fjerne dagens lisens for å gjøre NRKs finansieringsmodell mer fremtidsrettet. Samtidig skal all mediestøtte samles i én ordning.

«NRK er en viktig fellesinstitusjon i Norge og skal sikres stabil og god finansiering. Regjeringen legger verdiene i NRK-plakaten til grunn for sitt arbeid», heter det blant annet i regjeringserklæringen.

Det betyr at regjeringen blant annet vil jobbe for at NRK først og fremst skal være et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud som ikke skal svekke inntektene til kommersielle aktører i kringkastingsmarkedet.

Samtidig heter det i erklæringen at muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud skal opprettholdes.

«Regjeringen vil ha en mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter», heter det videre i dokumentet. Mediestøtteordningen skal føres videre og moderniseres og momsfritak for nettaviser innføres.

Regjeringen vil også jobbe for at internasjonale aktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår.