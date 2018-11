Rekordmange boliger til salgs – boligprisene faller mest i Grenland NEDGANG: Boligprisene sank i Telemark i oktober. (Foto: NTB) annonse Rekordmange boliger var til salgs i oktober, men prisene sto på stedet hvil. – Det store tilbudet gjør at boliger i snitt selges under prisantydning, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge. 05.11.2018 kl 14:41 (Oppdatert 14:50)

NTB

I nominelle tall sank boligprisene med 0,6 prosent i oktober, men korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret, viser oktobertallene fra Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 2,4 prosent høyere enn for ett år siden.

Oktober var preget av stor aktivitet på boligmarkedet. Totalt ble det lagt ut 10.013 boliger på salg, 10, 2 prosent flere enn i samme måned i fjor. Utbudet i oktober har ikke vært større siden før finanskrisen.

– De er mye å velge mellom for boligkjøperne, men de blir ikke avventende, som man ofte kan se når det er mange boliger til salgs, fastslo administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge, da han presenterte statistikken mandag formiddag.

Det ble solgt 9.034 boliger i løpet av måneden, noe som er en økning på 6 prosent fra samme måned i fjor.

– Det betyr at markedet fungerer både for kjøper og selger og tyder på et sunt og stabilt markedet, la han til.

Selges under prisantydning

Prisutviklingen de siste tre til fem månedene betegnes som flatt, men varierer i ulike områder av landet.

I Oslo og Tromsø har prisene gått opp 0,1 prosent, mens Bergen opplevde et prisfall på 1,3 prosent i oktober. I Trondheim sank prisen med 0,1 prosent, og i Stavanger var nedgangen 0,2 prosent. Kristiansand hadde uendrede priser fra måneden før.

Sterkest utvikling er det nå i Ålesund med omegn og Bodø/Fauske. Begge disse områdene har en oppgang på 0,4 prosent.

Svakest utvikling er det i Porsgrunn/Skien som sammen med Tønsberg og Færder opplever en nedgang på 1,4 prosent.

– Det store tilbudet gjør at boliger i snitt selges under prisantydning, sier direktøren i Eiendom Norge.

– Stabilt og sunt marked

Oslo har den sterkeste tolvmånedersveksten – med 5 prosent. Svakest tolvmånedersvekst har Bergen og Porsgrunn/Skien med en oppgang på 0,1 prosent.

Dreyer sier de regionale forskjellene i prisutvikling likevel er mindre enn tidligere år.

– Nå er det "business as usual" i boligmarkedet. Det er lenge side markedet har vært så velfungerende. Det er høye omsetningsvolumer, samtidig som temperaturen er lavere og omsetningstiden lengre. Det indikerer at selgerne er mer realistisk og at kjøperne forventer et stabilt boligmarked framover, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en kommentar.

Gjennomsnittlig omsetningstid siste måned var 43 dager – mot 40 i oktober i fjor. Det tok kortest tid å få solgt boliger i Oslo med et snitt på 25 dager og lengst i Stavanger-regionen og Kristiansand med et snitt på henholdsvis 69 og 79 dager.

Renteøkning har ikke påvirket

Nordea skriver i en pressemelding at de merker trykket på boligmarkedet.

– Mange kunder tar kontakt for å få finansieringsbevis, og mange blir realisert i form av kjøp. I løpet av oktober utstedte vi flere finansieringsbevis enn hva som er vanlig for denne tiden av året. Vi ser at det er mange boliger ute i markedet, og omsetningen er god, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

– Vi ser hittil ikke tegn til at rentejusteringen fra Norges Bank har lagt en stor demper på boligmarkedet, sier han.