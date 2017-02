Rekordmange deltar – seks er blitt millionærer

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

REKORD: Flere satser panten på Pantelotteriet. Det gir store summer til Røde Kors. (Foto: Katrine Lunke/Pantelotteriet)

Telemark er tredje best i landet på Pantelotteriet.

09.02.2017 kl 12:40 (Oppdatert 12:49)

Lise Valbø Rønningen

Tlf: 991 60 995 – Dette er fantastiske nyheter, sier daglig leder Eli Ducros i Telemark Røde Kors i en pressemelding.

Pantelotteriet har eksistert siden 2008, og gir kunder som panter flasker på butikken muligheten til å donere pantepengene til Røde Kors. Alle som gir bort panten blir dermed med i Pantelotteriet, som gir folk muligheten til å vinne opptil en million kroner der og da. Blant de beste i landet Kun Oslo og Akershus spilte mer på Pantelotteriet enn Telemark i fjor. På landsbasis brukes i gjennomsnitt 11 prosent av all pant som innsats i Pantelotteriet, mens i Telemark er det 13,81 prosent. Heldig telemarking: Kjøpte dopapir, vant en million Butikken med høyeste markedsandel i Telemark er Meny Hovenga, hvor 27,43 prosent av tomflaskene satses i lotteriet. Det genererte i fjor 136 373 til lotteriet. Butikken i Telemark som skapte mest penger til Pantelotteriet er Meny Flåtten, hvor det kom inn 174 068 kroner i 2016. Butikken fikk en pantemillionær tilbake i 2013. Siden 2008 har seks telemarkinger blitt millionærer gjennom Pantelotteriet. Måtte opereres: Mia (24) pantet flasker for 66.000 kroner og reddet hesten Betyr mye – Midlene vi får fra Pantelotteriet betyr enormt mye for oss, og vi er veldig takknemlige for at folk her i fylket velger å støtte oss med panten sin, sier Ducros. Telemark Røde Kors brukte pengene blant annet til å styrke den lokale beredskapen gjennom hjelpekorpsene, sette i gang flere tiltak for flyktninger og asylsøkere. Pantepengene har også gitt ferietilbud til enda flere barn som lever i lavinntektsfamilier. Siden starten har Pantelotteriet bidratt med totalt 156 millioner kroner til Røde Kors. Nå deltar stadig flere, melder Røde Kors. Det resulterte i at Røde Kors mottok 32 millioner kroner fra lotteriet i 2016. Av det beløpet fikk Røde Kors i Telemark 867 358 kroner. Det er en økning på over 90 000 kroner siden i fjor.