Rekordstort jordbærsalg annonse Sommeren startet tidlig i år, og dermed sørger en uvanlig tidlig jordbærsesong for at jordbærsalget nå skyter i været. 09.07.2018 kl 15:05

NTB

– Det fine været har ført til at den norske jordbærsesongen har startet litt tidligere i år. Rema 1000 har hittil i år mer enn tredoblet salget av norske jordbær og vi fortsetter å gjøre alt vi kan for at kundene våre skal finne søte, norske jordbær i alle butikkene, sier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Pettersen i Rema 1000 til Nationen.

Ifølge kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen, er det solgt over 1.000 tonn med jordbær så langt i 2018. Det er dobbelt så mye som på samme tid i fjor.

Den sterke varmen og tørken i Sør-Norge fører riktignok til at årets jordbærsesong snart vil være over.

– Vi forventer at sesongen avsluttes tidligere enn i fjor, men at vi kanskje vil få en økning på 20 prosent i volum når sesongen gjøres opp – det er imidlertid avhengig av vær og vind, sier Søyland.