Renner ut illeluktende slam Gris: Her renner den illeluktende guffen rett over stien og ut i elva, og ødelegger det fine friområdet. (Foto: Privat) Åpne rør: Torstensen mener han kan ha funnet ut hvor slammet kommer fra og at det kan være en lekkasje fra disse rørene. (Foto: Privat) annonse Et illeluktende slam renner utover friområdet ved Falkum bad, badeplass og tursti er tilgriset 01.05.2017 kl 17:17 (Oppdatert 17:31)

Hanne Findal

– Jeg går tur her ett par ganger i uken og det var slik jeg plutselig sto midt oppi det. Stien er tildekket og det lukter forferdelig, forteller Nils Torstensen.

Skiensmannen forteller om det sørgelige synet og at det kan se ut som lekkasjen kommer fra et åpent rør fra et byggefelt under oppføring like ved Falkum bad.

– Det renner nedover stien, så jeg var nødt til å gå helt ned til vannkanten for å komme meg forbi. Det ble litt av en omvei. Jeg vet ikke hva det er og lurer på hva det kan være for noe, men det som er sikkert er at det ikke skal være sånn, sier Torstensen.

I utgangspunktet er det et flott friområdet mange bruker. I utgangspunktet skal det ikke være noe utslipp til Falkumelva, men Torstensen kan fortelle at det var noe liknende for fire-fem års tid siden.

– Det er motbydelig, stranda er helt tilgriset hvor ungene vasser og leker i dritten. Det må bli tatt tak i, avslutter turgåeren.