Restene av den tropiske orkanen Oscar treffer oss SOL: Hele landet har mildt vær i vente til ut i neste uke takket være den tropiske orkanen Oscar, og Østafjells er det størst sjanse for å se sola. Her fra Huk i Oslo. (Foto: NTB scanpix) annonse Hele landet har mildt vær i vente til ut i neste uke takket være den tropiske orkanen Oscar, og østafjells er det størst sjanse for å se sola. 31.10.2018 kl 17:58 (Oppdatert 18:01)

NTB

Til helgen er det størst sjanse for sol østpå, men det blir en del skyer også her. Varmest blir det vestpå med temperaturer opp mot 15 plussgrader, mens Oslo og Østlandet får rundt 10–12 plussgrader til helgen. Midt-Norge ligger også ganske godt an med temperaturer rundt 10 grader.

– Det er ingen stor vinner blant landsdelene når det gjelder været. Alle har sine pluss og minus. Det blir mildt, men det blir en del høye skyer. Det er prisen å betale, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid i Meteorologisk institutt til NTB.

Hele landet har mildvær i vente takket være den tropiske orkanen Oscar som når våre breddegrader om ikke mange dager. Værtypen vil holde seg ut i neste uke.

– I helgen kommer restene av Oscar inn i Norskehavet med en sørlig luftstrøm. Det blir mildt i hele Nord-Norge, men også nedbør, både der og på Vestlandet og Østlandet, sier Fagerlid.

Restane av den tropiske orkanen #Oskar er på veg inn mot våre breiddegrader til helga. Orkanen har mista mesteparten av energien på vegen mot #Vestlandet, men ein del vind og nedbør kan det bli i kyststroka mellom Lindesnes og Nordkapp. pic.twitter.com/NoPn9jIEnP — Meteorologene (@Meteorologene) October 31, 2018

Mildvær

Orkanen har mistet mesteparten av energien på vei mot Vestlandet, men den tar med seg en del vind og nedbør i kyststrøkene fra Lindesnes til Nordkapp.

– Det blir nok sterk kuling på større deler av kysten i løpet av lørdag og søndag. Det er ikke uvanlig at det kommer tropiske stormer og orkaner opp til våre breddegrader. Foreløpig er det ganske rolig, sier Fagerlid.

Torsdag og fredag blir det brukbart vær i Nord-Norge. Spesielt fredag blir en dag med fralandsvind og ganske fint vær.

– Sør-Norge får lavtrykksaktivitet både på torsdag og fredag, men ikke særlig store mengder. Generelt i perioden torsdag og fredag er det ganske svake lavtrykk det er snakk om, uten store nedbørsmengder. Enkelte områder sør på Vestlandet kan få 20 millimeter nedbør torsdag og fredag. Det er ganske normalt, sier meteorologen.

Fortsatt snøfritt

De som står klare med skiene, må smøre seg med tålmodighet. Det blir nemlig ikke noe snøvær med det første.

– Det kan fortsatt komme litt snø fram til helgen, men med Oscar er det ventet mildere luftmasser. Det blir en bred sone der vi får ganske kraftig sønnavind. Lufta kommer fra Sør-Europa. Dette gjelder hele Skandinavia, og det ser ut til å fortsette ut i neste uke, kan statsmeteorologen fortelle.

Fagerlid betegner situasjonen som normalt for årstiden, med vekslende vær.