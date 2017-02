Romantisk frieri ble filmet - ekteparet etterlyser filmen BRYLLUP: Vielsen ble en stor dag for Kaia Draugedalen og Tim Harry Blomberg. (Foto: Resvik foto) annonse Hun hadde ventet på frieriet i flere år. Da han endelig gikk ned på kne, skjedde noe hun ikke i sin villeste fantasi hadde drømt om. 14.02.2017 kl 09:01 (Oppdatert 09:04)

Inger Stavelin

Tlf: 916 48 412 Agderposten

Organist i Trefoldighet menighet Tim Harry Blomberg og sykepleier Kaia Draugedalen tar imot oss med hjerteservietter og vaffelhjerter hjemme i stua dagen før Valentinsdagen. Setter seg ved siden av hverandre i sofaen og sier pene ting til hverandre og om hverandre.

De har en kjærlighetshistorie å fortelle som Kaia synes trumfer nesten alt. I hvert fall frieriet. Og bryllupet. Og etterpå.

LES OGSÅ: Kjærlighet uten genser

Venting med ventering

De hadde vært kjærester i fire og et halvt år, og de hadde fått Victoria tre og et halvt år tidligere. Kaia hadde til og med fått en ventering, «for å holde grøten varm», forteller de og ler hjertelig begge to.

– Jeg skjønte at det måtte være han som gikk ned på kne, og jeg skjønte at det måtte komme når han var klar, sier hun.

Han hadde vært gift før, og ville ta den store beslutningen om å prøve en gang til uten å haste.

På kvelden lille julaften 2015 spiste de to middag på Blom på Langbrygga i Arendal. Kaja syntes han var uvanlig opptatt av å klappe seg på lommene, og følte at noe var i gjære. Hun tenkte at han kanskje lette etter ringen.

LES OGSÅ: Butikkene venter storinnrykk

Tastet med organisten

Men Tim lette etter mobilen sin, som han måtte ha kontakt med mange ganger under middagen. Han visste nemlig at organistkollega Tom Gamble satt på orgelkrakken i Trefoldighetskirken, klar til å koble høyttalerne i kirketårnet på. Men det var en konsert der som måtte bli ferdig, så her var timing viktig.

«Klar om to minutter.»

Tim sørger for at paret går innover Langbrygga når den mektigste brudemarsjen av dem alle, den av Mendelssohn som alle kjenner, plutselig bruser utover byen fra Trefoldighets kirketårn.

LES OGSÅ: Vin for Valentine's

Surrealistisk

Da, med bysten av Gabriel Scott innerst i Pollen som vitne, går Tim ned på kne og spør Kaia om hun vil gifte seg med ham.

– Åh! Det var så utrolig! Så romantisk! Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd det ville skje på den måten. Jeg ble så imponert! Jeg syntes det var helt surrealistisk at du var så glad i meg, sier hun og ser på ham med glad forundring.

Et utdrikningslag stoppet opp og jublet da Kaia svarte ja.

Hvor er filmen?

– Tok noen bilder av frieriet?

– Noen i det utdrikningslaget filmet. Å, tenke om vi kunne fått sett den filmen! sier de.

Men de aner ikke hvem de var. Hvis Agderpostens lesere kan hjelpe dem, så blir det full jubel igjen hos det lykkelige ekteparet.

– Det er jo nesten litt synd for alle andre som skal fri. Det er jo umulig å toppe det der, sier Kaia.

– Men det går an å få til noe tilsvarende. Bare ta kontakt! sier organisten, som gjerne vil at Den norske kirke skal stå til tjeneste for folk.

Bryllupet ble også noe for seg selv. Tim hadde skrevet en bryllupstekst til en fin melodi som hans kollega Harald Gulliksen hadde skrevet. Han hadde satt sammen et kor for anledningen, og musikervenner bidro med orgel, messingblås og pauker. Kaia er datter av den kjente sangeren Gunstein Draugedalen, og er også glad i musikk.

Kjempegøy å gifte seg

– Bryllupet var kjempegøy! Spektakulært! Det skulle gjerne gjort igjen, sier Tim med glimt i øyet.

– Det går forresten an. Jeg har vært organist siden 1993, og én gang har jeg vært med på at et par har stadfestet sine ekteskapsløfter og ble bedt for i kirken, sier han.

For begge var vielsen i Trefoldighet en stor begivenhet.

– Det var fantastisk å arrangere en så fin vielse til ære for Kaia, og som en gave til alle vennene våre, sier Tim.

Ikke bare harmoni

De har ikke vært gift i mer en et drøyt halvår, men har vært kjærester og bodd sammen lenge nok til å vite at ikke alt alltid er harmoni og kos. Men de synes de krangler lite.

– Og selv om vi skulle være uenige forandrer ikke det på at det henne jeg vil ha, sier Tim.

– Kan dere dele noen måter å vedlikeholde kjærligheten på?

– Vi har ingen fasit på det der med kjærlighet! sier Tim og slår avvergende ut med hendene.

Tips og triks

Men de røper likevel noen tips og triks som funker for dem.

Vi er flinke til å si at vi er glad i hverandre.

Gir kjærtegn ofte.

Sier fine ting til hverandre.

Kan åpne oss for hverandre og ta imot hverandre.

Er til stede for hverandre og senser hva som foregår.

Gjør hverandre små tjenester.

Prøver å gjøre hverdagen lettere for hverandre.

Jeg synes det er kjempegøy å ha med hjem blomster til henne mot helga.

Når en av oss reiser bort, finner den andre alltid lapper av jeg-er-glad-i-deg-typen. Sist en fra Kaia til Tim i A3-format under hodeputa!

Andre forsøk

Tim et åtte år eldre enn Kaia, har vært gift før, og har to døtre før de fikk Victoria.

– Hvordan hadde du mot til å gifte deg en gang til, når du har erfart at kjærlighet kan ta slutt?

– Det er et vanskelig spørsmål. Jeg ser at jeg lærer noe på veien, og håper jeg tar den lærdommen med meg inn i det nye. Troen på kjærligheten har jeg alltid hatt og Kaia er jo også en annen person, sier han ettertenksomt.

– Jeg tror jeg tenker hver eneste dag på hvor heldig jeg er, sier Kaia, og han nikker og smiler enig.