annonse annonse annonse Rømte fra fengselet: – Hun er etterlyst RØMTE: En kvinne i 20-årene har rømt fra Kragerø fengsel. (Foto: Per-Åge Eriksen) annonse Etter biltyveriet ved forrige løslatelse ble hun satt i varetekt i Kragerøs kvinnefengsel. Nå har hun rømt. 12.01.2017 kl 10:18

Tarald Reinholt Aas (Agderposten)

Tlf: 957 78 354 – Vi har fått melding om at kvinnen er savnet i forbindelse med et legebesøk eller lignende i Kragerø, sier politistasjonssjef Odd Holum i Risør til Aust Agder Blad torsdag. Kvinnen i 20-årene ble forrige gang pågrepet i Risør. Dit tok hun en bil, som hun 29. desember stjal kort tid etter løslatelsen fra politistasjonen på Stoa i Arendal. I kjølvannet av pågripelsen i Agder ble kvinnnen, som er uten fast bopel, satt i varetekt i kvinnefengselet i Kragerø. Holum har ikke ytterligere detaljer om hvordan hun klarte å rømme derfra. – Hun er nå meldt savnet og er etterlyst, sier politistasjonssjefen til lokalavisen. annonse annonse