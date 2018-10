Ropstad på hjemmebane under KrF-drama i Agder MØTE: KrF-leder Knut Arild Hareide (t.v.) og nestleder Kjell Ingolf Ropstad gjør seg klare til å delta på fylkesårsmøtet til Agder KrF. (Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix) annonse KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad kan regne med solid støtte for å gå inn i dagens regjering når Agder KrF fredag kveld samlet seg til fylkesårsmøte. 26.10.2018 kl 18:29 (Oppdatert 18:44)

NTB

– Det er gøy å være på hjemmebane. Vi vet at det er mange som har sett en stor forskjell fra hvordan det er når Arbeiderpartiet har styrt og når KrF har hatt innflytelse sammen med Høyre. På Sørlandet har det vært en vesentlig forskjell, sier Ropstad til NTB.

Fædrelandsvennens opptelling viser at Ropstad kan få støtte fra omkring 60 prosent av delegatene fra Agder, mens rundt 20 prosent støtter partileder Knut Arild Hareides råd om å gå i regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. En tilsvarende andel kan komme til å slutte opp om Hans Fredrik Grøvans forslag om å forbli i opposisjon som i dag.

LES OGSÅ: Telemark KrF seg tidligere uka. Resultatet finner du her

Helblå delegasjon?

Et stort spenningsmoment er om det blir en representativ delegasjon fra Agder, eller om «vinneren tar alt», slik blant annet sterke krefter i Kristiansand KrF ønsker.

Varaordfører Jørgen Kristiansen i Kristiansand sier til Stavanger Aftenblad at det «garantert» vil komme forslag om å endre avstemmingsmåten på KrFs ekstraordinære fylkesårsmøte, slik at de blå kan gjøre rent bord.

LES OGSÅ: Bekkevold tok kraftig oppgjer med Frp på Telemark Krfs møte

Det vil i så fall være dårlig nytt for Hareide, som da risikerer å ikke få med seg noen delegater fra Agder.

– Det er ikke sikkert det er avgjørende for valgresultatet 2. november, men det er nok viktig fordi en samlet partiledelse ønsker å sikre legitimitet, sier Hareide til NTB.

Han vil ikke spekulere i hva det vil bety for hans kampanje hvis Agder-delegasjonen blir helblå.

– Jeg kan ikke spå hva som blir utfallet. Og selv etter denne helgen, om det tegnes et bilde av at mitt råd har overtaket, eller det motsatte, må vi vite at ingen drar med bundet mandat. Det er en skriftlig avstemning. Det vil være spenning om hvor dette går fram til 2. november.

LES OGSÅ: Solveig Sollie: – Kan ikkje bryte valløfte om samarbeid med Frp

«Superlørdag»

Agder er KrFs største fylkeslag, og det er omtrent like mange delegater på partiets fylkesårsmøte som på landsmøtet 2. november, der samarbeidsspørsmålet skal avgjøres.

Lørdag skal en rekke andre fylkeslag holde sine årsmøter, og det er ventet at det vil avtegne seg et langt klarere bilde av situasjonen, ikke minst etter møter i store KrF-fylker som Hordaland og Møre og Romsdal. Da vil 166 delegater (87 prosent) til landsmøtet være klare.

Foreløpig er 95 av 190 delegater klare til det ekstraordinære landsmøtet. 43 av delegatene tilhører den røde siden, mens 42 vil gå til høyre.