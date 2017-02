Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Røykvarslere virket ikke
Brannvesenet har avdekket urovekkende mangler i forbindelse med tilsyn i kommunale boliger. 01.02.2017 kl 06:43

Per Arne Rennestraum

I 40 prosent av boligene var det røykvarslere som ikke virket, melder NRK Telemark i dag. Det siste året har brannvesenet besøkt 300 boliger som enten er eid eller leid av Skien kommune. Det er de som bor i boligen som har ansvaret for å holde dette i orden, melder NRK