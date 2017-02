Ryanair lanserer ny rute fra Torp FRA TORP: Elbe Philharmonic Hall i Hamburg, kanskje denne skjønnheten lokker deg til Tyskland? (Foto: NTB Scanpix) annonse 08.02.2017 kl 16:07 (Oppdatert 16:32)

RYANAIR LANSERER NY OSLO TORP-RUTE TIL HAMBURG



Ryanair, Europas mest populære flyselskap, lanserte i dag (8 feb.) en ny rute fra Oslo Torp til Hamburg, med reiser to ganger i uka som begynner i oktober. Dette er en del av selskapets Oslo Torp vinter 2017-ruteplan, som vil bli lansert snart.



Ryanair feirer sin nye Oslo Torp - Hamburg-rute ved å frigjøre seter på tvers av sitt Europeiske nettverk. Setene vi være tilgjengelig fra 179 kr. Disse billige setene kan bestilles på Ryanair.com frem til mandag midnatt, (13. februar).



Ryanairs salgs- og markedsføringsleder Nikolaj Krogsgaard Thomsen sa:



"Ryanair er glade over å kunngjøre en ny rute fra Oslo Torp til Hamburg, med reiser to ganger i uka som starter i oktober, som en del av vår Oslo Torp-service for vinteren 2017. Setene vil bli tilgjengelige snart.



For å feire vår nye rute fra Oslo Torp til Hamburg, legger vi seter ut for salg over hele Europa for så lite som 179 kr. Disse vil være tilgjengelige for bestilling frem til mandag midnatt, (13. feb). Fordi disse fantastiske billige billettene blir utsolgt raskt, bør kunder logge seg inn på www.ryanair.com så de ikke går glipp av tilbudet."