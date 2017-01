Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Rykker ut på brann i Bamble

Nødetatene rykker ut på det som kan være en bygningsbrann i Bamble.

31.01.2017 kl 20:49 (Oppdatert 21:08)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995

– Kraftig pipebrann, mulig bygningsbrann, tvitrer politiet.

– Adressen er et bolighus der det er flere personer bosatt, sier operasjonsleder Terje Pedersen.

Det er ikke folk i huset nå.

Politiet tvitrer klokken 21.05 at brannvesenet er framme:

– Det gnistrer godt av pipa og er noe røyk i andreetasje.

Bamble brannvesen melder at de rykker ut på pipebrann i Rørholtveien

Varden oppdaterer