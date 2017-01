Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Rykker ut på kollisjon på Ulefoss

Nødetatene rykker ut til kollisjon på Ulefoss. 09.01.2017 kl 15:31 (Oppdatert 15:32)

Jon-Inge Hansen

To biler har kollidert på fylkesvei 359 ved Vrangfoss. – Skadeomfanget er ukjent, melder politiet. Midt-Telemark Brannvesen melder at de rykker ut til trafikkulykke på Vrangfossvegen.