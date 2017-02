Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Rykker ut til scooter-ulykke

Hjelpemannskaper er på vei til skadet person på en hytte. 04.02.2017 kl 23:37 (Oppdatert 23:40)

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Politiet i Telemark og andre nødetater har rykket ut etter melding om en scooter-ulykke ved Gvepseborg i Tinn - Mannskapene har nå kontakt med pasienten som er på en hytte. Skal være våken med uavklart skadeomfang. Krossobanen er stilt til disposisjon, ikke flyvær, melder politiet.