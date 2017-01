Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Martin Øyvang

Politi, brannvesen og ambulanse rykket fredag ettermiddag ut til en ulykke på Notodden. – Det har vært en trafikkulykke på Reshjemvegen, opplyser 110 Telemark på Twitter. Hendelsesforløp og skadeomfang er ukjent. Varden oppdaterer saken!