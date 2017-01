Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Rykker ut til utforkjøring

To personer skal helsesjekkes etter en utforkjøring i Bamble. 03.01.2017 kl 09:55 (Oppdatert 09:59)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen

Tlf: 35 54 32 25 – De er ute av bilen, men det er ambulanse på stedet, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen. Utforkjøringen skjedde på Tangvallveien, i næheten av Shell i Myrlandssvingen. – Bilen har kjørt utfor veien, to personer kjørt til legevakta for sjekk, tvitrer politiet. Bilen har kjørt utfor veien, to personer kjørt til legevakta for sjekk. — Politiet Telemark (@polititelemark) 3. januar 2017