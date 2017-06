Full digital tilgang til alt innhold for 199,- per måned. Få umiddelbar tilgang Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Rykket ut etter melding om røyk

Politiet fikk melding om røyk i Porsgrunn. 28.06.2017 kl 12:18

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Nødetatene rykket ut til Reynoldsgate på Hovenga i Porsgrunn etter meldinger om røyk like før klokka 12.00. Trolig dreier det seg om en elektrisk feil en ventilator og det er ikke meldt om skader hverken på personer eller bygning. Brannvesenet har kontroll, melder politiet.