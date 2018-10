Rykket ut på melding om hyttebrann - var bålbrenning annonse Politi, brannvesen og ambulanse rykket ut til Ulefoss etter melding om hyttebrann. Ifølge politiet dreier det seg om et bål. 09.10.2018 kl 18:56 (Oppdatert 09.10.2018 kl 19:40)

Vendy Berg Hegle

Det er meldt om brann i en hytte i Grønvoldvegen på Ulefoss i Nome.

Ifølge Sør-øst politidistrikt er brannvesen, politi og ambulanse på vei til stedet.

Brannen ble meldt inn klokken 18.41 tirsdag kveld.

– Politiet fremme på stedet. Skal være snakk om et bål. Ikke fare for liv eller helse, melder Sør-Øst politidisitrkt like over klokken 19.