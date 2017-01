Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Rykket ut til brann i leilighet annonse Det brenner i en leilighet på Stathelle 04.01.2017 kl 14:28 (Oppdatert 14:33)

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 Nødetatene har rykket ut til en brann på Stathelle. I følge politiet er røykdykkere på vei inn i leiligheten. Omganget er uklart. Beboer ikke hjemme Det er en person som bor i leiligheten der det brenner, men i følge politiet er hun ikke i leiligheten. – Politiet har nå kontakt med damen som bor i leiligheten som er full av røyk. Hun sier at hun ikke er hjemme og at det ikke er noen andre, skriver politiet. Evakuerer beboere Politiet har nå startet med å evakuere beboere i nærheten. – Brannvesenet har nå kontroll på ilden, men det er fortsatt mye røyk inne i den aktuelle leiligheten, melder politiet like etter klokka 14.30 annonse annonse