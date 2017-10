Rykket ut til brann i leilighet annonse Flere personer er evakuert fra brann i en leilighet i Skien. 02.10.2017 kl 18:39 (Oppdatert 18:49)

Brannvesen, politi og ambulanse rykket mandag ettermiddag ut til en brann i Gamlegrensa i Skien.

– Det er brann i en leilighet, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt.

Klokka 18.46 melder politiet at flere personer er evakuert i forbindelse med brannen. Politiet jobber nå med å skaffe et midlertidig oppholdssted for dem.

– Brannen er slukket, melder operasjonsleder hos politiet.

Skadeomfanget på leiligheten er foreløpig ukjent.

